By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
मोर कितने साल तक जिंदा रहता है?
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
मोर
यह दिखने में बेहद खूबसूरत होता है।
खूबसूरत पक्षी
मोर के बारे में कई लोगों के मन में दिलचस्प सवाल भी हो सकते हैं।
सवाल
कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी हो सकता है कि मोर कितने साल तक जीवित रह सकते हैं।
कितने साल तक जीवित रहता है?
यानी मोर की औसत आयु क्या है।
आयु
आइए आज हम आपको बताते हैं कि मोर कितने साल तक जीवित रह सकता है।
जानिए
एक स्वस्थ मोर सामान्य तौर पर 20 से 25 साल तक जी सकता है। यह उसकी देखभाल और वातावरण पर निर्भर करता है।
मोर की औसत उम्र
जंगली इलाकों में रहने वाले मोर लगभग 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौसम और शिकारियों का खतरा रहता है।
जंगली मोर कम जीते हैं
वहीं, पालतू मोरों की उम्र अधिक होती है। सही भोजन और सुरक्षा मिलने पर ये 25 साल या उससे भी अधिक जी सकते हैं।
पालतू मोरों की उम्र अधिक
IAS सृष्टि देशमुख ने किस कॉलेज से पढ़ाई की है?
Click Here