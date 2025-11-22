By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 22, 2025
कितने साल तक जिंदा रहता है तेंदुआ?
तेंदुआ एक खतरनाक मांसाहारी प्राणी है।
तेंदुआ
निवास स्थान
यह वन, जंगल, पहाड़ियों और घांस के मैदानों में निवास करता है।
यह घात लगाकर और पेड़ों में छिपकर शिकार करता है।
शिकार का तरीका
संभोग और संतान पालन के अलावा यह एकांत में निवास करने वाला प्राणी है।
एकांत पसंद
तेंदुआ कितने साल तक जिंदा रहता है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
कितने साल जिंदा रहता है?
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि तेंदुए की औसत आयु कितनी होती है।
औसत आयु जानिए
12 से 15 साल
आपको बता दें कि जंगल में तेंदुए की उम्र लगभग 12-15 साल होती है।
हालांकि, चिड़ियाघरों में अच्छी देखभाल के साथ ये 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं।
चिड़याघर में इतने साल
बता दें कि तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और ये अक्सर पेड़ों पर अपना डेरा बनाते हैं।
पेड़ पर चढ़ने में माहिर
