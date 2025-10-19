By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 19, 2025
क्या आप जानते हैं शेर कितने साल जिंदा रहता है?
शेर जंगल का राजा होता है यह आपने सुना ही होगा। शेर एक खूंखार और मांसाहारी जानवर है।
यह जंगल में अकेले रहना पसंद करता है।
शेर के बारे में लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं।
एक सवाल यह भी लोगों के दिमाग में आता है कि शेर आखिर अधिकतम कितने साल तक जीवित रह सकता है।
आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
a-z animals.com नामक वेबसाइट में छपे लेख के अनुसार, मादा शेरों का जंगल में औसत जीवनकाल लगभग 15-16 वर्ष होता है, जबकि नर शेर 8-10 वर्ष तक जीवित रहते हैं।
नर और मादा शेरों की यह आयु उनके पोषण और उनके प्राकृतिक आवास की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
लेख के अनुसार, 10 वर्ष की आयु के बाद शेर कमजोर होने लगते हैं और पहले की तरह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, शेरनी का जीवनकाल नर शेरों से अधिक होता है।
