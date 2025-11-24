कितने साल बाद हो जाती है चीते की मौत?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
चीता जंगल के खूंखार जानवरों में से एक होता है। यह मांसाहारी होता है।
चीता लंबी दूरी तर छलांग लगा सकता है।
चीते के बारे में बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होगी।
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जंगल में रहने वाला चीता कितने साल तक जिंदा रहता है।
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जंगल में चीते की औसत आयु आमतौर पर 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। यह शिकार, बीमारी और आवास की उपलब्धता सहित कई कारकों से प्रभावित होता है।
चिड़ियाघरों में रहने वाले चीते अक्सर जंगली चीतों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं।
चिड़ियाघरों में रहने वाले चीतों का औसत जीवनकाल 12 से 15 साल तक होता है और कुछ मामलों में तो 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं।
ऐसा भोजन की निरंतर उपलब्धता, पशु चिकित्सा देखभाल और शिकारियों से सुरक्षा के कारण होता है।
