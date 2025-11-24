By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

कितने साल बाद हो जाती है चीते की मौत?

चीता जंगल के खूंखार जानवरों में से एक होता है। यह मांसाहारी होता है।

चीता

चीता लंबी दूरी तर छलांग लगा सकता है।

लगाता है छलांग

चीते के बारे में बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होगी।

जिज्ञासा

कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जंगल में रहने वाला चीता कितने साल तक जिंदा रहता है।

कितने साल तक रहता है जिंदा

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए 

जंगल में चीते की औसत आयु आमतौर पर 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। यह शिकार, बीमारी और आवास की उपलब्धता सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। 

चीते की औसत आयु

चिड़ियाघरों में रहने वाले चीते अक्सर जंगली चीतों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं।

जू में रहने वाले चीते

चिड़ियाघरों में रहने वाले चीतों का औसत जीवनकाल 12 से 15 साल तक होता है और कुछ मामलों में तो 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं।

औसत जीवनकाल इतना 

ऐसा भोजन की निरंतर उपलब्धता, पशु चिकित्सा देखभाल और शिकारियों से सुरक्षा के कारण होता है।

इस कारण अधिक होती है आयु

ये हैं दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बैटर

 Click Here