By Vimlesh kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितने साल तक जिंदा रहते हैं ऊंट और हाथी?
इस धरती पर लाखों जीव जंतु पाए जाते हैं। हर जीव जंतु की अपनी खासियत होती है।
हाथी और ऊंट बनावट के हिसाब से बड़े जानवर हैं।
इन दोनों जानवरों के बारे में लोगों के मन में दिलचस्पी भी रहती है।
कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हाथी और ऊंट की उम्र कितनी होती है।
अगर आपके मन में भी यही सवाल है और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बता देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की। आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊंट की औसतन उम्र 40 से 50 वर्ष होती है।
जानकारी के मुताबिक, जंगली बैक्ट्रियन ऊंटों का औसतन जीवनकाल 30 वर्ष है।
वहीं, हाथी की बात करें तो अफ्रीकन हाथी की औसतन उम्र 60 से 70 साल होती है, जबकि एशियाई हाथी 70 से 80 साल तक जीते हैं।
