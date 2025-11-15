By Vimlesh Kumar Bhurtiya
गाय कितने साल तक जिंदा रह सकती है?

गाय को भारत संस्कृति में पूजनीय माना गया है।

इसे भारत में माता के समान माना जाता है और तीज-त्योहारों में पूजा भी की जाती है।

गाय का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

गाय के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।

गाय के दूध को पूरक आहार भी कहा जाता है।

भारतीय संस्कृति और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली गाय कितने साल तक जीवित रहती है यह सवाल कुछ लोगों के मन में होगा।

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि गाय का औसत जीवनकाल कितना होता है।

गाय की औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है। 

यह उसके खानपान और देखरेख पर भी निर्भर करता है कि अधिकतम 15 साल जीवित रहेगी या 20 साल।

