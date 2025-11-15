By Vimlesh Kumar Bhurtiya
गाय कितने साल तक जिंदा रह सकती है?
गाय को भारत संस्कृति में पूजनीय माना गया है।
गाय
इसे भारत में माता के समान माना जाता है और तीज-त्योहारों में पूजा भी की जाती है।
पूजा की जाती है
गाय का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
दूध
गाय के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।
स्वास्थ्य के लिए लाभकारी
गाय के दूध को पूरक आहार भी कहा जाता है।
पूरक आहार
भारतीय संस्कृति और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली गाय कितने साल तक जीवित रहती है यह सवाल कुछ लोगों के मन में होगा।
कितने साल तक जिंदा रहती है गाय
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि गाय का औसत जीवनकाल कितना होता है।
जानिए
गाय की औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है।
इतनी होती है गाय की आयु
यह उसके खानपान और देखरेख पर भी निर्भर करता है कि अधिकतम 15 साल जीवित रहेगी या 20 साल।
खानपान और देखरेख पर निर्भर
