By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच कितना एज गैप है?
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है।
स्मृति की शादी टूटी
इसकी जानकारी स्मृति मंधाना ने खुद दी है।
खुद दी जानकारी
स्मृति और पलाश एक-दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे।
लंबे समय से कर रहे थे डेट
यह कपल साल 2019 से एक-दूसरे के साथ था।
2019 से साथ था कपल
शुरुआत में दोनों ने अपना रिलेशन प्राइवेट रखा था। लेकिन, 2024 में दोनों ने अपने रिलेशन की पुष्टि कर दी थी।
2024 में हुई थी रिलेशनशिप की पुष्टि
शादी किस वजह से टूटी है, इस बात का जिक्र स्मृति मंधाना ने अपने बयान में नहीं किया है।
शादी टूटने की वजह नहीं पता
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच कितना एज डिफरेंस था यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
कितना है दोनों के बीच एज डिफरेंस
स्मृति मंधाना का जन्म 17 जुलाई 1996 को मुम्बई में हुआ था। वहीं पलाश मुच्छल का जन्म 22 मई 1995 को हुआ था।
डेट ऑफ बर्थ
इस तरह देखा जाए तो स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल से 1 साल 1 महीना और 26 दिन छोटी हैं।
1 साल 1 महीना और 26 दिन
