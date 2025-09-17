By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025
हार्दिक पांड्या से कितनी छोटी हैं उनकी नई गर्लफ्रेंड?
हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं।
हार्दिक पांड्या
एक बार फिर वे अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। खबरें हैं कि उनकी जिंदगी में एक नई हसीना की एंट्री हो गई है।
लव लाइफ को लेकर चर्चा में
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर हार्दिक अब खूबसूरत हसीना माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की लव स्टोरी पर से पर्दा इंस्टाग्राम पर मिल रहे एक हिंट से उठ गया है।
माहिका शर्मा को कर रहे हैं डेट
दरअसल, माहिका की हाल ही में एक मिरर सेल्फी वायरल हुई जिसमें पीछे जो शैडो बन रहा उसे लेकर कयास है कि वे हार्दिक पांड्या हैं।
मिरर सेल्फी हुई वायरल
माहिका के हाथ में पेन से 33 नंबर भी लिखा है, जो हार्दिक पांड्या की जर्सी का नंबर है।
33 नंबर जर्सी
ऐसे में फैंस और तेजी से कयास लगा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, इसको लेकर अब तक किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
फैंस के कयास
हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड उनसे उम्र में बहुत छोटी हैं।
उम्र में छोटी हैं माहिका
हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को हुआ था और वे फिलहाल 32 साल के हैं।
32 साल के हैं हार्दिक
वहीं, दूसरी ओर उनकी रुमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की उम्र 24 साल है। ऐसे में दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर है।
24 साल की हैं माहिका
