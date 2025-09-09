By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

राहुल-प्रियंका की उम्र और एजुकेशन कितनी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई-बहन हैं और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं।

दोस्त की तरह

Photo: RahulGandhi/Insta

राहुल और प्रियंका का स्पेशल बॉन्ड साफ-साफ नजर भी आता है। दोनों के वीडियोज अक्सर वायरल भी होते रहते हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Photo: RahulGandhi/Insta

आज हम आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्र कितनी है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Photo: RahulGandhi/Insta

सबसे पहले बात प्रियंका की करते हैं। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। प्रियंका की उम्र 53 साल है।

प्रियंका की उम्र

Photo: PGV/Insta

बात करें राहुल गांधी की तो उनका जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल की उम्र 55 साल है।

राहुल की उम्र

Photo: RahulGandhi/Insta

यानी राहुल गांधी उम्र में प्रियंका से 2 साल बड़े हैं। आपको बता दें कि प्रियंका शादीशुदा हैं।

प्रियंका शादीशुदा

Photo: PGV/Insta

एजुकेशन की बात करें तो राहुल ने University of Cambridge के Trinity College से एमफिल की डिग्री हासिल की हुई है।

राहुल की एजुकेशन

Photo: RahulGandhi/Insta

प्रियंका ने 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स किया।

प्रियंका की एजुकेशन

Photo: PGV/Insta

प्रियंका ने यूके की University of Sunderland से 2010 में डिस्टेंस लर्निंग मोड में बुद्धिस्ट स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया था।

बुद्धिस्ट स्टडीज

Photo: PGV/Insta

