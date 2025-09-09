By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
राहुल-प्रियंका की उम्र और एजुकेशन कितनी?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई-बहन हैं और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं।
दोस्त की तरह
Photo: RahulGandhi/Insta
राहुल और प्रियंका का
स्पेशल
बॉन्ड
साफ-साफ नजर भी आता है। दोनों के
वीडियोज
अक्सर
वायरल
भी होते रहते हैं।
स्पेशल
बॉन्ड
Photo: RahulGandhi/Insta
आज हम आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्र कितनी है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: RahulGandhi/Insta
सबसे पहले बात प्रियंका की करते हैं। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। प्रियंका की उम्र
53
साल है।
प्रियंका की उम्र
Photo: PGV/Insta
बात करें राहुल गांधी की तो उनका जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल की उम्र 55 साल है।
राहुल की उम्र
Photo: RahulGandhi/Insta
यानी राहुल गांधी उम्र में प्रियंका से 2 साल बड़े हैं। आपको बता दें कि प्रियंका शादीशुदा हैं।
प्रियंका शादीशुदा
Photo: PGV/Insta
एजुकेशन
की बात करें तो राहुल ने
University of Cambridge
के
Trinity College
से
एमफिल
की डिग्री हासिल की हुई है।
राहुल की एजुकेशन
Photo: RahulGandhi/Insta
प्रियंका ने 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के
जीसस
एंड
मैरी
कॉलेज
से
साइकोलॉजी
में
बीए
ऑनर्स
किया।
प्रियंका की एजुकेशन
Photo: PGV/Insta
प्रियंका ने यूके की
University of Sunderland
से 2010 में
डिस्टेंस
लर्निंग
मोड
में
बुद्धिस्ट
स्टडीज
में पोस्ट
ग्रेजुएशन
डिप्लोमा कोर्स किया था।
बुद्धिस्ट
स्टडीज
Photo: PGV/Insta
काफी पढ़ी-लिखी हैं
Airtel
के मालिक की बेटी
Click Here