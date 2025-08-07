By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 07, 2025
हैप्पी मैरिज के लिए क्या है 2-3-4 का फॉर्मूला
आजकल शादीशुदा लाइफ बैलेंस करना कपल्स के लिए बड़ा टास्क बन गया है। जरा सी बात पर पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है।
शादीशुदा जिंदगी
हैप्पी मैरिज उसे ही कहा जा सकता है, जिसमें पति-पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हो। इस रिश्ते में दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान होना काफी जरूरी है।
हैप्पी मैरिज
इन दिनों हैप्पी मैरिज के लिए 2-3-4 फॉर्मूला काफी ट्रेंड में चल रहा है। इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े कई वीडियो कपल्स शेयर कर रहे हैं।
2-3-4 फॉर्मूला
चलिए बताते हैं आखिर क्या है इस फॉर्मूले का मतलब और इसमें क्या होता है। आप भी इसे फॉलो करके देख सकते हैं।
क्या है ये
2 का मतलब
इस फॉर्मूले में 2 का मतलब है दो लोगों की एक टीम। शादी के बाद हस्बैंड-वाइफ की टीम एक होनी चाहिए। दोनों को हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए।
3 क्या है
3 का मतलब है परिवार, पैसा, प्राथमिकता। कपल को फैमिली, फाइनेंस और अपनी प्रायोरिटी पर बात जरूर करनी चाहिए।
4 का अर्थ
कपल को अपनी मैरिड लाइफ में 4 चीजें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। एक दूसरे के साथ फन, इमोशनल कनेक्शन, ग्रोथ, सम्मान।
सक्सेसफुल मैरिज
अगर आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो आपकी शादी सफल हो जाएगी। साथ ही आप दोनों खुश भी रहेंगे।
समय दें
साथ ही अपने पार्टनर को समय दें। आजकल की बिजी लाइफ के कारण हम पार्टनर को टाइम देना भूल ही जाते हैं।
