Apache RTX 300 में क्या-क्या खास?
TVS मोटर इंडिया ने हाल में इंडियन मार्केट में Apache RTX 300 बाइक लॉन्च की है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
क्या-क्या खास?
Photo: TVS
सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये एडवेंचर टूरर बाइक है। शुरुआती कीमत 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
शुरुआती कीमत
Photo: TVS
बाइक में ट्विन-एलईडी हेडलाइट और हाई विंडस्क्रीन दी गई है। बाइक तीन वेरिएंट में लॉन्च हुई है।
तीन वेरिएंट
Photo: TVS
Apache RTX 300 में 299cc का लिक्विड-कूल्ड RT-XD4 इंजन दिया गया है।
299cc इंजन
Photo: TVS
हाईवे और सिटी टूरिंग के लिए डिजाइन की गई इस बाइक का इंजन 35hp की अधिकतम पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जरनेट करने में सक्षम है।
इंजन क्षमता
Photo: TVS
TVS की बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। खास बात ये है बाइक में क्विकशिफ्टर यानी बिना क्लच दबाए गियर बदलने का भी फीचर है।
6-स्पीड गियरबॉक्स
Photo: TVS
TVS की इस बाइक में 5-इंच TFT स्क्रीन दी गई है जिसमें क्रूज कंट्रोल और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सुविधा भी है।
TFT स्क्रीन
Photo: TVS
डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्यूमीनियम डाईकास्ट स्विंगआर्म पर डिजाइन किया गया है।
डिजाइन दमदार
Photo: TVS
फ्यूल टैंक मस्क्युलर है तो साइड फेंडर्स काफी चौड़े हैं जो कि ओवरऑल इसे दमदार लुक देते हैं। विंडस्क्रीन इसके लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाती है।
दमदार लुक
Photo: TVS
आपको बता दें कि ये बाइक 5 कलर ऑप्शन में बीते 15 अक्टूबर को लॉन्च की गई है।
5 कलर ऑप्शन
Photo: TVS
इस बाइक में 200mm की ग्राउंड क्लीयरेंस, 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर व्हील्स, 41mm यूएसडी फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं।
ग्राउंड क्लीयरेंस
Photo: TVS
