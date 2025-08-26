By Mohit
काइगर फेसलिफ्ट वर्जन में क्या-क्या खास?
रेनॉल्ट की कॉम्पैक्ट SUV काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। आइए इसमें क्या-क्या खास है जान लेते हैं।
हो चुकी लॉन्च
Photo: Renault
कंपनी ने इसके एक्सटीरियर में बदलाव किए हैं। फ्रंट ग्रिल को नए डिजाइन और रेनॉल्ट के नए डायमंड लोगो के साथ ट्यून किया गया है।
लुक में बदलाव
Photo: Renault
बंपर का डिजाइन भी नया है तो एलईडी हैडलैम्प और फॉग लैम्प दिए गए हैं। वहीं फ्रंट लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।
फ्रंट लुक
Photo: Renault
फ्रंट ही नहीं रियर साइड के लुक और डिजाइन में बदलाव हुए हैं। कंपनी ने बंपर को री-डिजाइन किया है। रियर में अब स्मोक्ड टेललाइट्स हैं।
रियर डिजाइन
Photo: Renault
फेसलिफ्ट वर्जन चार ट्रिम्स टेक्नो और इमोशन, ऑथेंटिक और एवॉल्यूशन में मौजूद है। कार की शुरुआती मॉडल (ऑथेंटिक MT) की कीमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
कीमत
Photo: Renault
टॉप मॉडल (इमोशन CVT) की कीमत 11.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
टॉप मॉडल की कीमत
Photo: Renault
इंटीरियर की बात करें तो 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ब्लैक और लाइट ग्रे डैशबोर्ड दिया गया है।
इंफोटेनमेंट सिस्टम
Photo: Renault
कार में वायरलेस चार्जर फीचर, 360-डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमैटिक हेडलैंप दिए गए हैं।
360-डिग्री कैमरा
Photo: Renault
काइगर के फेसलिफ्ट वर्जन में 405 लीटर का बूट स्पेस है। इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है।
इंजन पहले जैसा
Photo: Renault
फेसलिफ्ट वर्जन में दो इंजन ऑप्शन 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल हैं।
दो इंजन ऑप्शन
Photo: Renault
