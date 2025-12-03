By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
प्रेमानंद महाराज का प्रिय मिठाई और खेल कौन सा है?
मथुरा-वृंदावन वाले संत प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आध्यात्मिक जगह में लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
लोकप्रियता
प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने दूर-दराज से आते हैं। साथ ही वो अपनी सरल भाषा, सहज शैली और प्रेम से भरे प्रवचनों से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
मार्गदर्शन
प्रेमानंद महाराज से लोग तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि बचपन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था?
महाराज जी का पसंद
इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद जी ने कहा कि हमें मां सबसे प्रिय थीं।
मां थीं प्रिय
इसके अलावा खाने में मिठाई पसंद थी तो खेलने में कुश्ती और भगवान में शंकर जी सबसे प्रिय थे।
मिठाई और खेल
सेहत
इसके आगे भक्त ने महाराज जी से उनकी सेहत का भी पूछा जिस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान की कृपा से सेहत ठीक है।
बीमारी
बताते चलें कि प्रेमानंद जी महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक बीमारी है।
जेनेटिक रोग
यह एक अनुवांशिक (जेनेटिक) रोग है, जिसमें दोनों किडनियों में पानी से भरे छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं।
डायलिसिस
उनकी किडनियां धीरे-धीरे असफल हो गई हैं, और वह नियमित डायलिसिस पर निर्भर हैं।
खुद प्रेमानंद जी के कई वीडियो देखने को मिलते हैं, जिसमें वे कहते दिखे हैं कि 'दोनों किडनी फेल हैं, अब ठीक होने को कुछ नहीं बचा है अब तो जाना है।
दोनों किडनी फेल
पूर्णिमा पर सोना दान करने से क्या होता है?
Click Here