By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
क्या है पिलो टॉक, कपल्स के लिए क्यों जरूरी
आजकल के जमाने के हिसाब से रिश्ते भी बिल्कुल बदल चुके हैं। अब कपल्स प्यार के साथ काफी प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं।
रिलेशनशिप
रिश्ते को अगर संभाला न जाये, तो कपल्स के बीच दरार आ जाती है। फिर शादी में तलाक और रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने लगते हैं।
ब्रेकअप-तलाक
इसी को देखते हुए अब रिलेशनशिप में पिलो टॉक का ट्रेंड तेजी से चल रहा है। कई कपल्स इसे फॉलो कर रहे हैं। चलिए बताते हैं ये क्या है।
पिलो टॉक
पिलो टॉक का मतलब का तकिए पर लेटकर बात करना। सोने से पहले कपल्स को आपस में बात करनी चाहिए।
क्या है
पिलो टॉक करने से कपल्स एक दूसरे की दिनचर्या और अन्य चीजों को सुन-समझ सकते हैं। इससे उन्हें पता रहेगा कि लाइफ में क्या चल रहा है।
फायदा
इमोशनल बातें
कपल्स कुछ इमोशनल बातें साधारण तौर पर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पिलो टॉक करने से भावनात्मक बातें और जुड़ाव गहरा होता है।
इंटीमेसी
पिलो टॉक का फायदा इंटीमेसी से भी जुड़ा हुआ है। कुछ रोमांटिक बातें करते हुए कपल्स इंटीमेट हो सकते हैं। इससे रिश्ते में प्यार बढ़ेगा।
पर्सनल स्पेस
अब कपल्स वर्किंग होते हैं, ऐसे में उन्हें दिनभर बात करने का समय नहीं मिलता। पिलो टॉक के दौरान वह अपना मी टाइम या पर्सनल स्पेस शेयर कर सकते हैं।
क्यों है जरूरी
पिलो टॉक कपल्स के बीच विश्वास पैदा करेगा। अक्सर कपल्स अपना मोबाइल चलाते हुए सो जाते हैं और साथ समय नहीं बिताते हैं। इसलिए ये जरूरी है।
ऐसे रखें चांदी की पायल-बिछिया, नहीं पड़ेगी काली
Click Here