By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 12, 2025

क्या वाकई मेनिफेस्ट करने से इच्छा होती है पूरी, जानें

कहा जाता है कि किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो, तो उसे कायनात भी मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कायनात है मतलब है यूनिवर्स या ब्रम्हांड।

सपने या इच्छाएं

आपने कई सेलेब्स के मुंह से मेनिफेस्ट करने की बात जरूर सुनी होगी। आजकल सेलेब्स से लेकर आम लोग तक मेनिफेस्ट पर यकीन करने लगे हैं।

मेनिफेस्टेशन

चलिए आपको बताते हैं मेनिफेस्टेशन क्या होता है और इससे सपने या इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। क्या वाकई ये काम करता है।

क्या होता है

मेनिफेस्ट का मतलब होता है अभिव्यक्ति। जो भी चीज आप मन या विचारों में सोचो वही हकीकत में हो जाये। इसे ही मेनिफेस्टेशन कहते हैं।

मेनिफेस्ट

मेनिफेस्टेशन में जरूरी होता है आपका पॉजिटिव माइंड के साथ रहना। जैसे अगर कोई सपना पूरा करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वह पूरा हो चुका है। उसे लेकर पॉजिटिव रहना पड़ेगा।

पॉजिटिव माइंड

एनर्जी

जैसे मान लीजिए आप रोजाना सोचते हैं कि मुझे अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। तो आपकी एनर्जी उसी के लिए काम करने लगती है और वह चीज वाकई में हो जाती है।

कैसे करते हैं

मेनिफेस्टेशन लोग अपने मन में चीजों को सोचकर भी कर लेते हैं और कुछ लोग इसे लिखकर करते हैं। आप कोई डायरी बना लें, उसमें अपनी इच्छा लिख दें।

सोचें और काम करें

फिर उसी को लेकर आपको पॉजिटिव सोचना है और उसी दिशा में काम करना है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर कभी आप डायरी पढ़ोगे तो आपको खुद पर यकीन होगा।

