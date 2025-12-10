By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 10, 2025
Faith
प्रेमानंद महाराज: मृत्यु के समय क्या छूटता है और क्या साथ जाता है?
प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने पूछा कि मृत्यु के वक्त क्या छूटता है और क्या साथ जाता है? चलिए जानते हैं कि महाराज जी ने क्या जवाब दिया?
सवाल
इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमेशा 3 चीजें साथ जाती हैं।
3 चीजें
पहला यदि भगवन नाम लिया है, पुण्य किए हैं और पाप किए हैं, ये तीन चीजें मृत्यु के साथ जाती हैं।
मृत्यु के साथ जीती है ये
महाराज जी कहते हैं कि यही तीनों आगे आपकी उन्नति और अवन्नति का कारण बनेगा।
कारण
महाराज जी आगे कहते हैं कि यदि आपने पाप किए हैं, तो आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी।
दुर्गति
कई विपत्तियों से ग्रसित
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ना-ना प्रकार के शरीरों में ना-ना प्रकार के रोग हो जाते हैं। जीवन ना-ना प्रकार के विपत्तियों से ग्रसित हो जाते हैं।
लौकिक उन्नति
महाराज जी कहते हैं कि अगर पुण्य किए हैं, तो आपको अच्छी लौकिक उन्नति प्राप्त होगी।
लोक
साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भजन किए हैं, तो पारलौकिक उन्नति प्राप्त होगी। सिर्फ मृत्यु लोक थोड़ी है और ऊपर लोक है, नीचे लोक है।
दिव्य सुविधाएं
उन्होंने कहा कि इन लोकों में विशुद्ध देह है, दिव्य सुविधाएं हैं, कहीं कोई रोक शोक नहीं है। ऐसी लोकों की प्राप्ति होगी।
वो कहते हैं कि यदि सही भजन कर लिया, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
भगवान की प्राप्ति
