By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 30, 2025
जापानी वॉक क्या है और इसे कैसे करें?
जापानी लोग हमेशा फिट और स्लिम दिखते हैं। उनका वजन या पेट की चर्बी भी नहीं निकलती। आपने सोचा है ऐसा क्यों है।
जापानी लोग
जापानी लोग हेल्दी खाने के साथ खास तरह की वॉक करते हैं। इससे उनका वजन कंट्रोल में रहता है और फिगर मेंटेन।
हेल्दी रूटीन
जापान के लोग जो वॉक करते हैं, उसका नाम जापानी वॉक पड़ा है। ये थोड़ी अलग तरह की वॉक है, जो आपका वजन कम कर सकती हैं।
जापानी वॉक
जापानी वॉक 3 मिनट तेज और फिर 3 मिनट धीमी गति से की जाती है। ये थोड़ी टफ वॉक मानी जाती है।
कैसे होती है
30 मिनट तक इस प्रक्रिया को करीब 5 बार दोहराना होता है। इसे बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के साथ करना होता है।
कितनी देर
गहरी-लंबी सांस
इस वॉक को करते हुए गहरी और लंबी सांस लेनी और छोड़नी होती है। ऐसे में सांस की भी एक्सरसाइज हो जाती है।
पेट की चर्बी
इस वॉक को करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। मोटापा भी काफी हद तक कम होने लगता है।
मजबूत फेफड़े
इस वॉक को हर दिन सुबह करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे।
स्ट्रेस कम करें
जापानी वॉक आपका स्ट्रेस कम करेगी। इससे तनाव-एंग्जायटी की समस्या से राहत मिलेगी।
पेट की समस्या
जापानी वॉक पाचन तंत्र को बेहतर करने के साथ पेट संबंधी समस्याओं को भी खत्म करती है।
