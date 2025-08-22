By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जन्म कुंडली में गजकेसरी योग होने से क्या होता है?
वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग एक शक्तिशाली राजयोग है, जो धन, वैभव और सफलता का प्रतीक है। यह योग जीवन में बड़े संकटों से उबारकर अथाह समृद्धि देता है।
गजकेसरी योग
गजकेसरी योग चंद्रमा (मन) और गुरु (ज्ञान, धन) से बनता है। यह गज (हाथी) की शक्ति और केसरी (सिंह) के साहस का प्रतीक है, जो जातक को अपार सफलता दिलाता है।
गजकेसरी योग क्या है?
यह योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में एक साथ हों या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो। दोनों ग्रहों का बलवान होना जरूरी है।
गजकेसरी योग कैसे बनता है?
मेष लग्न में चौथे भाव में उच्च गुरु (कर्क राशि) और चंद्रमा का योग सबसे शक्तिशाली होता है। यह करियर, धन और वैभव में अथाह तरक्की देता है।
सबसे बलवान गजकेसरी योग
गजकेसरी योग जातक को धन, संपत्ति, भूमि, भवन और वाहन का सुख देता है। यह व्यवसाय और करियर में अपार सफलता दिलाता है।
गजकेसरी योग के फायदे
अगर गुरु या चंद्रमा नीच राशि में हों, गुरु अस्त हो, या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो योग भंग हो सकता है। ऐसी स्थिति में शुभ फल सीमित होते हैं।
गजकेसरी योग भंग होने की स्थिति
तुला लग्न में गुरु और चंद्रमा लग्न में हों, तो योग बनता है, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में होने से यह कम प्रभावी होता है।
तुला लग्न में योग
यह योग जातक को सूझबूझ, साहस और नेतृत्व क्षमता देता है। यह संकटों से उबारकर व्यक्ति को समाज में सम्मान और यश दिलाता है।
गजकेसरी योग का प्रभाव
गुरु के लिए पीली वस्तुओं का दान और गुरुवार को केले का सेवन करें। चंद्रमा के लिए सोमवार को दूध दान करें और चांदी का आभूषण पहनें।
गुरु और चंद्रमा को करें बलवान
गजकेसरी योग कुंडली में होने पर व्यक्ति को धन, यश और सुख की प्राप्ति होती है। यह योग जीवन को समृद्ध और संकटमुक्त बनाता है।
गजकेसरी योग से चमकेगा भाग्य
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
शनि देव को करना है प्रसन्न, तो शनिवार के दिन राशि अनुसार करें ये उपाय
Click Here