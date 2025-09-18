By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
ढोकला का इंग्लिश नाम सुनकर रह जाएंगे हैरान
पीले रंग का स्पंज वाला ढोकला आपने कभी न कभी जरूर खाया होगा। ढोकला पारंपरिक गुजराती व्यंजन है।
ढोकला
ढोकला चावल, चने को मिलाकर बनाया जाता है। ये स्पंजी और टेस्टी होता है। ये हेल्दी ऑप्शन भी है।
टेस्टी और हेल्दी
ढोकला सबसे पहले गुजरात में ही बनाया गया और फिर ये पूरे भारत में फेमस हुआ। लोग इसे चटनी-हरी मिर्च के साथ खाते हैं।
कहां से आया
हिंदी में तो इसे ढोकला कहा जाता है लेकिन क्या आप इसका इंग्लिश नाम जानते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं।
इंग्लिश नाम
ढोकला का इंग्लिश नाम हिंदी की तरह आसान नहीं है। बल्कि थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी फाइव स्टार होटल में कहा जाये, तो आप पहचान नहीं पाएंगे।
सुनकर होंगे हैरान
क्या है नाम
ढोकला को इंग्लिश में स्टीम्ड फर्मेंटेड चिकपी केक कहा जाता है। ये नाम सुनकर लगेगा कि ढोकला नहीं केक की बात हो रही है।
क्यों पड़ा
ढोकला को स्टीम करके बनाया जाता है। ऐसे में इसका इंग्लिश में ये नाम रखा गया है। विदेशों में भी ढोकला की डिमांड है।
अलग-अलग तरह
ढोकला कई तरह से बनाया और खाया जाता है। हर तरह से ये टेस्टी लगता है। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है।
घर पर करें ट्राई
तो आप अपने घर पर स्टीम्ड फर्मेंटेड चिकपी केक कब बनाकर खाने वाले हैं।
घर पर कुरकुरा रवा डोसा बनाएं!
Click Here