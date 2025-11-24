By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
होशियार हैं तो बताइए एयर हॉस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं?
फ्लाइट में सफर करते वक्त पहला मुस्कुराता चेहरा आपको जो स्वागत के लिए मिलता है वे एयर हॉस्टेस होते हैं।
एयर हॉस्टेस का काम यात्रियों को प्लेन में सही जानकारी उपलब्ध कराना और उनकी देखभाल करना होता है।
एयर हॉस्टेस अपने काम के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और मधुर आवाज के लिए भी जानी जाती हैं।
उन्हें उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अपने यात्रियों का अच्छे से सहयोग कर सकें और उनकी बातों से कोई आहत भी ना हो।
एयर हॉस्टेस अंग्रेजी का शब्द है। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि एयर हॉस्टेस को हिंदी में क्या कहा जाता है।
बताया जाता है कि शुद्ध हिंदी में एयर होस्टेस को 'व्योमबाला' कहा जाता है।
गूगल पर एयर होस्टेस का हिंदी नाम सर्च करने पर कई जगह पर आपको 'विमान परिचारिका' भी लिखा हुआ मिलता है।
यह दोनों ही नाम शुद्ध हिंदी में सही माने जाते हैं।
