रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप क्या है
जेन-जी के जमाने में रिलेशनशिप और प्यार की परिभाषा में काफी बदलाव आ चुके हैं। अब लोग सच्चा नहीं बल्कि टाइम पास वाला प्यार खोजते हैं।
रिलेशनशिप
आजकल के युवा ऐसा रिश्ता चाहते हैं, जिसमें रहते हुए उन्हें किसी तरह का वादा न करना पड़े। साथ ही पार्टनर कोई शिकवा-गिला भी न करें।
नो कमिटमेंट-कंप्लेन
इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल रिलेशनशिप का नया ट्रेंड सिचुएशनशिप काफी चर्चा में है।
सिचुएशनशिप
रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप क्या है और इसमें क्या होता है। सबकुछ हम आपको बताने जा रहे हैं।
क्या है ये
सिचुएशन और रिलेशन को मिलाकर बना सिचुएशनशिप। ये चीज आप अपनी स्थिती के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं।
दो शब्द
टाइम पास या सेक्स
सिचुएशनशिप में आप किसी के साथ सिर्फ सेक्स रिलेशन, टाइम पास या फिर सिर्फ रोमांस के लिए हो सकते हो।
नो कसमे-वादे
सिचुएशनशिप में आपको पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कसम या वादे को निभाना नहीं पड़ेगा।
प्रेशर नहीं
इसमें रहते हुए किसी भी पार्टनर पर कोई प्रेशर नहीं होता। आप कितने दिन भी रह सकते हैं और फिर चीजें खत्म कर सकते हैं।
जान-पहचान
ऐसा कह सकते हैं कि सही पार्टनर को चुनने के लिए ये एक ऑप्शन है। आप अलग लोगों के साथ रहकर खुद को और दूसरों को परख सकेंगे।
नुकसान क्या है
सिचुएशनशिप के नुकसान ये है कि इमोशनल अटैचमेंट होने पर ये भारी पड़ सकता है। इससे तनाव हो सकता है।
