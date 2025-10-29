By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
करुंगली माला पहनने से क्या होता है? जानें सच्चाई
हिंदू धर्म में कई प्रकार के होते हैं, जैसे- रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, चंदन आदि। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर करुंगली माला छाई हुई है।
मालाओं का महत्व
खासकर युवाओं में इसे पहनने का क्रेज देखा जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करुंगली माला क्या है और इसे पहनने से क्या होता है?
करुंगली माला
करुंगली माला, आबनूस की लकड़ी से बनाई जाती है। यह दक्षिण भारत और श्रीलंका में इस लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं।
किससे बनाई जाती है
ये पेड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और पश्चिमी अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी करुंगली पेड़ पाए जाते हैं।
कहां पाए जाते हैं
करुंगली माला को लेकर तथाकथित जानकार दावा करते हैं कि ये माला नजर, ग्रह-दोष, और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है।
दावा
करुंगली यानी Ebony Wood दक्षिण भारत की घनी, गहरी-काली पवित्र लकड़ी है। जिसका तमिल शब्द करुंग का अर्थ होता है काला, और अली का अर्थ होता है पेड़।
अर्थ
इसी लकड़ी से 108 दाने वाली माला बनाई जाती है। जिसे तमिल परंपरा में ध्यान, जप और रक्षा के लिए पहना जाता है।
तमिल परंपरा
इस माला को लेकर कहा जाता है कि यह शनि और मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करती है।
लाभ
कुछ भक्त इसे मुरुगन (कार्तिकेय) से जुड़ा पवित्र प्रतीक मानते हैं, क्योंकि मुरुगन की Vel (भाला) को भी कभी-कभी करुंगली लकड़ी से तैयार किया जाता है।
पवित्र प्रतीक
एबनी लकड़ी दुर्लभ है। रिपोर्ट्स की मानें, तो असली लकड़ी भारी होती है, पानी में डूब जाती है। हालांकि लोग उसे स्टाइलिश और फैशन के तौर पर भी पहनते हैं।
अन्य बातें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
इस तारीख को जन्मी लड़कियां महारानी की तरह जीती हैं लाइफ!
Click Here