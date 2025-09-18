By Deepali Srivastava
कच्चा केला खाने से क्या होता है
पका केला तो हर कोई खा लेता है लेकिन पकने से पहले जब केले को तोड़ लिया जाता है। तब वो हरे रंग का कच्चा केला होता है।
कच्चा केला
कच्चे केले में विटामिन बी6, विटामिन सी, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
अगर पके की जगह कच्चा केला खाते हैं, तो आपके शरीर पर क्या असर होगा। चलिए बताते हैं।
क्या होता है
कच्चा केला आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसे में कच्चे केले से खून की कमी पूरी हो जाती है।
खून की कमी
कच्चे केले में बीटा कैरोटीन ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन जैसे तत्व होते हैं। जो कैंसर के खतरे को कम करत हैं।
कैंसर से बचाव
डायबिटीज
डायबिटीज के मरीजों को भी कच्चा केला खाना चाहिए। इसे खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।
वेट लॉस
फाइबर से भरपूर कच्चा केला वजन कम करने में भी सहायक होता है। इसे उबालकर भी खा सकते हैं।
पाचन के लिए
कच्चा केला आसानी से हजम हो जाता है और इससे पेट संबंधी समस्याएं भी खत्म होती हैं।
डायरिया में फायदेमंद
अगर किसी को डायरिया या लूज मोशन हो तो कच्चा केला खाने से आराम आता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
