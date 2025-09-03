By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025
उंगलियां चटकाने से क्या होता है
अक्सर हमारे हाथ-पैर की उंगलियां चटकती है। उंगलियों के चटकने से काफी राहत सी मिलती है।
उंगलियों का चटकना
कई लोग उंगलियों का चटकना अच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे बुरा कहते हैं।
अच्छा या बुरा
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उंगलियां क्यों चटकती है और इसके पीछे कारण क्या है।
क्यों होता है
उंगलियों के चटकने की आवाज कुछ और नहीं बल्कि ज्वाइंट्स में मौजूद गैस के बुलबुले होते हैं।
क्यों आती है आवाज
जोड़ों के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के फ्लूइड होते हैं। उंगलियों के चटकने पर ये फूट जाते हैं।
फ्लूइड
मांसपेशियों को आराम
लंबे समय से बना ये फ्लूइड जब फूटता है, तो मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता।
अर्थराइटिस
अर्थराइटिस की समस्या होने पर भी उंगलियों का चटकना अच्छा लगता है। लेकिन ये गंभीर बीमारी है।
जोड़ों का दर्द
ज्यादा उंगलियां चटकाने से जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऐसे में हाथों की पकड़ भी ढीली हो जाती है।
खराब आदत
कई लोगों को बस उंगली चटकाने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में लोग बार-बार इसे चटकाने लगते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
