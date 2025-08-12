By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025
Health
लो ब्लड प्रेशर होन पर क्या होता है
शरीर में खून का दबाव अगर कम होता है, तो बीपी लो हो जाती है और तेज होता है तो बीपी हाई हो सकती है।
ब्लड प्रेशर
कई लोग लो बीपी के सिग्नल को समझ नहीं पाते हैं और डेली रूटीन में लगे रहते हैं। ऐसे में कई बार कई समस्याएं हो जाती हैं।
लो बीपी
चलिए बताते हैं लो बीपी होने पर क्या होता है और ऐसे में फौरन क्या करना चाहिए।
क्या होता है
लो बीपी होने पर सबसे पहले आपको चक्कर आने लगेगा। चक्कर कभी-कभी काफी तेज भी आता है।
चक्कर आना
कमजोरी
बीपी लो होने पर कमजोरी भी शरीर में महसूस होने लगती है। ऐसे में कमजोरी काफी ज्यादा लगती है।
पसीना
बीपी लो होने पर पसीना भी खूब आता है। एसी में बैठने पर भी पसीना आता है। अगर पसीना ज्यादा आये, तो समझ लीजिए बीपी लो है।
घबराहट
बीपी ज्यादा लो होता है तो बेचैनी और घबराहट भी खूब लगती है। ऐसे में कुछ करने का मन नहीं करता है और आंख बंद करके लेटना का मन करता है।
क्या करें
बीपी लो होने पर सीधा बैठ जाये और नमक पानी का घोल बनाकर पिएं। शरीर में नमक की कमी से भी बीपी लो हो जाता है।
मीठा खाएं
अगर कमजोरी ज्यादा लग रही हो, तो मीठा खाएं। इसके अलावा पानी में नमक और शक्कर मिलाकर भी पी सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
