By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 12, 2025
सोते समय मोजा पहनने से क्या होता है
सर्दी के मौसम में हर कोई मोजा पहनता है। पैरों से सबसे ज्यादा शरीर में ठंड घुसती है। मोजा पैरों को गर्म रखता है।
मोजा
लेकिन क्या आप रात को सोते समय भी मोजे पहनते हैं। चलिए बताते हैं रात में सोते समय मोजे पहनने चाहिए या नहीं।
सोने के दौरान
रात को सोते समय शरीर का तापमान हल्का गर्म होता है लेकिन मोजे पहनने से ये ज्यादा हो सकता है।
शरीर का तापमान
मोजे पहनकर सोने से पैरों में लगातार पसीना बना रहेगा और फिर इससे बदबू आएगी।
पसीना
रातभर मोजे पहनकर सोने से पैरों में फंगल इंफेक्शन होने का डर रहता है। इससे छाले भी हो सकते हैं।
फंगल इंफेक्शन
नींद पर असर
मोजे पहनकर सोने से तेज गर्मी लगेगी और फिर बेचैनी से आपकी नींद खराब हो सकती है।
खून का संचार
टाइट मोजे पहनने के कारण ब्लड सर्कुलेशन पर भी खराब असर होगा।
क्या करें
रात को सोते समय मोजे न पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है, तो हल्के मोजे पहनें।
