By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 28, 2025
तकिये के नीचे काली मिर्च रखने से क्या होता है?
काली मिर्च एक मसाला है, जो खाने-पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है।
काली मिर्च
ज्योतिषियों की मानें, तो इससे जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है।
खास उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर काली मिर्च को तकिये के नीचे रखा जाए तो इससे कई फायदे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
तकिये के नीचे रखने से क्या होता है?
मान्यता है कि काली मिर्च को अगर रात को सोते समय तकिये के नीचे रखा जाए तो इससे रात के समय प्रभावित करने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
नकारात्मक ऊर्जा
साथ ही तकिये के नीचे काली मिर्च रखकर सोने से अगर किसी प्रकार की बुरी नजर लगी है तो वह भी उतर जाती है।
बुरी नजर लगी
आर्थिक स्थिति
यदि घर में पैसा टिकता नहीं है या पैसों की कमी है, तो इन सभी धन संबंधी परेशानियों को दूर करने से के लिए और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तकिये के नीचे काली मिर्च रखें।
मुक्ति
लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी या व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो तकिए के नीचे काली मिर्च रखकर सोएं। इससे इस बाधा से मुक्ति मिल सकती है।
शिक्षा
वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की परीक्षा में नंबर नहीं आ पा रहा है तो तकिए के नीचे काली मिर्च रखना शुरू कर दें।
निजात
तकिये के नीचे काली मिर्च रखने से मन के भय से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही रात के समय बुरे सपने की परेशानी से निजात मिल जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
