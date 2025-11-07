By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पर्स में तुलसी का पत्ता रखने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ मौके पर या त्योहार में बिना तुलसी के कोई पूजा नहीं होती है।
पवित्र और पूजनीय
इतना ही नहीं तुलसी से जुड़े कुछ उपाय भी है, जो करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं। एक उपाय जुड़ा है पर्स से।
पर्स से जुड़ा उपाय
मान्यतानुसार, अगर आप 4 से 5 दिनों तक तुलसी के पत्ते को अपने पर्स में रखते हैं, तो कई तरह के फायदे मिलते हैं।
फायदे
अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो पर्स में तुलसी के पत्ते को किसी लाल कपड़े में बांधकर रखें इससे आर्थिक तंगी की परेशानी दूर हो जाएगी।
आर्थिक तंगी दूर
अगर आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो आप इस उपाय को करके मुक्ति पा सकते हैं। मान्यता है कि पर्स में तुलसी का पत्ता रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा बनी रहती है।
कर्ज से मुक्ति
सकारात्मक ऊर्जा का संचार
पर्स में तुलसी का पत्ता रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
बाधाएं दूर
कुछ दिनों तक पर्स में तुलसी के पत्ते को रखने से आपकी सारी बधाएं दूर हो जाती है।
ग्रह दोष से मुक्ति
केतु या अन्य ग्रहों के अशांत होने या दोष होने पर भी तुलसी का पत्ता अपने साथ या पर्स में रखना शुभ माना जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सोम प्रदोष व्रत के लाभ क्या-क्या हैं?
Click Here