By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गाय को बासी या झूठा खाना खिलाने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। इतना ही नहीं इसे गौ माता का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है।
माता का दर्जा
गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है और घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालना एक पवित्र परंपरा है।
पुण्य का कार्य
लेकिन कुछ लोग बासी या झूठा हो जाने के बाद गाय को रोटी खिलाते हैं। चलिए जानते हैं कि ज्योतिष में इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
बासी रोटी
ज्योतिष में, गाय को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, समृद्धि और भाग्य का कारक है।
भाग्य का कारक
ऐसी मान्यता है कि जब आप गाय को झूठा या बासी भोजन खिलाकर उसका अपमान करते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है।
अपमान
संतान संबंधी कष्ट
इसके कारण भाग्य साथ देना छोड़ देता है, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और संतान संबंधी कष्ट बढ़ जाते हैं।
मां लक्ष्मी का रूप
गाय को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह शुक्र ग्रह से भी संबंधित है जो धन, वैभव, सुख और भौतिक आनंदों का कारक है।
बरकत रुक जाती है
झूठा भोजन खिलाने से शुक्र ग्रह रुष्ट होता है जिससे घर में धन की बरकत रुक जाती है, आर्थिक संकट आता है।
पितृ दोष
इतना ही नहीं हिन्दू मान्यताओं में, गाय को पूर्वजों की मुक्ति और शांति से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में गाय को बासी भोजन खिलाने से घर में पितृ दोष लगता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी?
Click Here