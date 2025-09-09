By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना टोमैटो केचअप खाने से क्या होता है
बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पराठा कुछ भी हो उसके साथ टोमैटो केचअप लोग खूब खाते हैं। तीखा-मीठा स्वाद जीभ को अच्छा लगता है।
टोमैटो केचअप
अगर टोमैटो केचअप घर का बना हो, तो ये असली टमाटर का हो सकता है। लेकिन बाजार वाला केचअप फायदा नहीं करता।
घर का बना
अगर आप भी रोजाना टोमैटो केचअप खाते हैं, तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।
नुकसानदायक
टोमैटो केचअप में शुगर खूब होता है, जिसे फ्रूक्टोज कहा जाता है। इसे रोजाना खाने से वजन तेजी से बढ़ता है।
वजन बढ़ेगा
टोमैटो केचअप में ऐसे कई केमिकल होते हैं, तो रोजाना खाने से पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पेट में जलन, गैस हो सकती है।
पाचन के लिए
एलर्जी
केचअप में हिस्टामाइन्स केमिकल होता है, जो किसी भी तरह की एलर्जी को बढ़ा सकता है। इसे खाने से एलर्जी की समस्या बढ़ेगी।
हार्ट के लिए
टोमैटो केचअप को बनाने में नमक का इस्तेमाल भी होता है। नमक ज्यादा खाने से हार्ट हेल्थ को खतरा होता है।
बच्चों के लिए
अगर बच्चे रोजाना टोमैटो केचअप खाते हैं, तो उनके शरीर में शुगर लेवल बढ़ेगा। इसमें काफी मात्रा में शुगर होती है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
पेट में बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं
Click Here