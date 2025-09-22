By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 23, 2025
काजू और बादाम एक साथ खाने से क्या होता है
काजू-बादाम ताकतवर और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स माने जाते हैं। दोनों को खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं।
काजू-बादाम
काजू में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन K, E, B-कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन होता है।
काजू
बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे जरूरी तत्व होते हैं।
बादाम
चलिए बताते हैं अगर आप काजू-बादाम को साथ में खा लें, तो शरीर पर क्या असर होगा।
साथ में खाने से क्या होगा
काजू-बादाम साथ में खाने से हड्डियां मजबूत होंगी। शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी।
मजबूत हड्डियां
इम्यूनिटी
दोनों ही ड्राई फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं। ऐसे में आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी।
दिल के लिए
काजू और बादाम साथ में खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां और रोग भी दूर रहते हैं।
पाचन तंत्र
बादाम और काजू साथ में खाने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं।
बॉडी एनर्जी
दोनों ड्राई फ्रूट्स रोजाना साथ में खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इससे कमजोरी, थकान दूर रहती है।
कैसे खाएं
2-3 बादाम और 3-4 काजू को आप एक साथ खा सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में इन्हें न खाएं। वरना नुकसान कर सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
