1 महीना प्याज-लहसुन न खाने से शरीर में क्या होगा
प्याज-लहसुन हर खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। ये दोनों चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा भी माना जाता है।
प्याज-लहसुन
प्यार और लहसुन में मैंगनीज, सेलेनियम, विटामिन सी, बी6, कैल्शियम, क्वेरसेटिन और सल्फर जैसे तत्व पाये जाते हैं।
फायदेमंद
अगर आप 1 महीने तक लहसुन-प्याज न खाये, तो शरीर पर क्या असर होगा। क्या आपने कभी सोचा है। चलिए बताते हैं।
शरीर पर असर
लहसुन-प्याज शरीर के लिए कूलिंग एजेंट माने जाते हैं। ऐसे में इन्हें अचानक छोड़ने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है।
शरीर में गर्मी
प्याज-लहसुन न खाने से डाइजेशन इश्यू जैसे पेट फूलना साबित है। लेकिन इन्हें न खाने से गैस, एसिडिटी की समस्या कम होती है।
डाइजेशन पर असर
हार्ट हेल्थ
लहसुन-प्याज खून को पतला करने में हेल्प करते हैं। इन्हें न खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और बीपी भी।
इम्यूनिटी
लहसुन-प्याज न खाने से आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इससे खांसी-सर्दी जल्दी हो सकती है।
तत्वों की कमी
लहसुन-प्याज में कई अच्छे तत्व होते हैं। ऐसे में इन्हें न खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
मुंह की बदबू
लहसुन-प्याज न खाने से मुंह की बदबू से छुटकारा मिल जायेगा। इसमें मौजूद सल्फर बदबू का कारण होता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
