By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जन्माष्टमी पर डंठल वाला खीरा काटने से क्या होता है?
जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
जन्म उत्सव
ऐसी मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि कान्हा का जन्म द्वापर युग में भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में हुआ था।
रोहिणी नक्षत्र
जन्माष्टमी के दिन कई परंपराएं निभाई जाती है। इनमें से एक परंपरा है ठंडल वाला खीरा काटने की।
परंपरा
मान्यता है कि इस परंपरा के बिना कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि इस दिन खीरा क्यों काटा जाता है।
खीरा क्यों काटा जाता है
जन्माष्टमी पर आधी रात खीरा काटने की परंपरा भी खास होती है, जिसके बगैर पूजा पूर्ण नहीं होती।
परंपरा
जन्माष्टमी के दिन डंठल वाले खीरे को सिक्के से ठीक उसी तरह से काटा जाता है, जैसे किसी बच्चे के जन्म के समय उसके गर्भनाल को मां के गर्भ से काटकर अलग किया जाता है।
मान्यता
हिंदू मान्यता के अनुसार, खीरे के डंठल को भगवान कृष्ण का गर्भनाल माना जाता है।
गर्भनाल माना जाता है
जन्माष्टमी पर डंठल वाले खीरे को गर्भनाल मानकर काटने और कृष्ण की छोटी मूर्ति को बाहर निकालने की परंपरा श्रीकृष्ण और माता देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर निभाई जाती है।
रस्म
इस रस्म को नाल छेदन भी कहा जाता है। यह मातृगर्भ से शिशु के जन्म का प्रतीक है।
प्रतीक
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
