By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
नवरात्रि में सोना-चांदी खरीदने से क्या होता है?
शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित पर्व है और इसके नौ दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है।
शारदीय नवरात्रि
इस दौरान सोने और चांदी के गहनों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लाभ, सुख और समृद्धि आती है।
सोना-चांदी खरीदना शुभ
सोने और चांदी को सदियों से न केवल धन के रूप में, बल्कि दिव्य ऊर्जा और पवित्रता के प्रतीक के रूप में भी महत्व दिया जाता रहा है।
महत्व
हिंदू संस्कृति के अनुसार सोने को धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह घर में समृद्धि लाता है।
मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है
चांदी को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। यह शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। यह ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती से भी जुड़ी हुई धातु मानी जाती है।
चांदी का चंद्रमा से संबंध
नवरात्रि के दौरान यदि आप सोना या चांदी खरीदते हैं, तो वह न केवल एक भौतिक वस्तु होती है बल्कि उसमें शुभ ऊर्जा भी समाहित होती है।
लाभ
इन धातुओं का सामान खरीदने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और समृद्धि आती है।
समृद्धि आती है
मुख्य रूप से अष्टमी, नवमी और दशहरा के दिन सोने-चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है।
मां लक्ष्मी का वास
नवरात्रि के दौरान माता शक्ति की पूजा में सोने के आभूषण पहनने या खरीदने से शक्ति और आत्मबल की वृद्धि होती है।
आत्मबल की वृद्धि
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
दुर्गा चालीसा का पाठ करते वक्त न करें ये गलतियां
Click Here