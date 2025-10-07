By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 07, 2025
कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होने से क्या होता है?
गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन और दान-पुण्य आदि का कारक माना गया है।
ज्योतिष शास्त्र में भी गुरु ग्रह को विशेष ग्रह माना गया है, जिसकी खराब स्थिति से सफलता पाना मुश्किल हो जाता है और जीवन भी परेशानियों से घिर जाता है।
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि गुरु ग्रह कमजोर है, तो क्या होता है और इससे बचने के उपाय भी जानेंगे।
ऐसे में यदि गुरु ग्रह कमजोर हो तो इससे व्यक्ति आलसी हो जाता है और उसे आसानी से सफलता नहीं मिलती है।
भाग्य का कारक गुरु यदि कमजोर हो, तो धन की हानि होती है, कामों में रुकावटें आती हैं।
इसके अलावा गुरु ग्रह कमजोर होने पर विवाह में बाधा उत्पन्न होती हैं आदि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु के कमजोर होने पर इन कामों में भाग्य का साथ नहीं मिलता है।
गुरु ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति को धन कमाने में बहुत कठिनाई होती है। साथ ही उसे लीवर, किडनी, स्मृति हानि, पेट संबंधी समस्या जैसी शारीरिक समस्याएं भी झेलनी पड़ती है।
गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक माना गया है। ऐसे में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और शिक्षा क्षेत्र में रुकावटे आती हैं।
गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस दिन'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जाप 3, 5 या 16 माला जाप करें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
