By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 05, 2025
LIVE HINDUSTAN News
अगर एक सांप दूसरे सांप को डस ले, तो क्या उसकी मौत हो सकती है?
पूरी दुनिया में सांप की लगभग तीन हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अकेले भारत देश में 400 से अधिक सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं।
सांप
भारत में सांप की 400 प्रजातियों में 12 प्रजातियां ऐसी हैं, जिनके काट लेने से व्यक्ति की कुछ मिनटों या घंटों में मौत हो सकती है।
भारत में सांप की प्रजातियां
सांप जहरीले होते हैं और इनके काटने से ज्यादातर मामलों में मौत हो जाती है। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या एक सांप दूसरे सांप को काटता है?
जहरीले होते हैं
साथ ही यह भी सवाल होगा कि अगर एक सांप दूसरे सांप को काटता है तो क्या दूसरे सांप की जहर से मौत भी हो सकती है। आइए इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताते हैं।
सांप ही सांप को काटे तब क्या?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांप अक्सर दूसरे सांप को काट लेते हैं। ऐसा संभोग अथवा शिकार के दौरान होता है।
संभोग अथवा शिकार के दौरान होता है ऐसा
बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन के अनुसार, अगर किसी जहरीले सांप को उसी प्रजाति का दूसरा जहरीला सांप काट लेता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सांप अपनी ही प्रजाति के जहर के प्रति इम्यून हो जाते हैं।
एक ही प्रजाति के सांपों पर कोई असर नहीं
इसके विपरीत यदि किसी सांप को दूसरी प्रजाति के जहरीले सांप ने काट लिया है, तो उस पर जहर का असर होगा। कुछ केस में मौत भी हो जाती है।
दूसरी प्रजाति के सांपों पर असर
theconversation के अनुसार, इस बात की बहुत कम संभावना रहती है कि एक प्रजाति का सांप किसी दूसरी प्रजाति के सांप को काटे, क्योंकि वे बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं।
संपर्क में रेयरली आते हैं
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर ब्रायन फ्राई के मुताबिक, सांप की कुछ प्रजातियों ने जीन म्यूटेशन के कारण दूसरे प्रजाति के सांप के जहर से निपटने के लिए रिसेप्टर डेवलप कर लिए हैं। बर्मीज पाइथन जैसे सांपों पर दूसरी प्रजातियों के सांपो का कोई असर नहीं पड़ता है।