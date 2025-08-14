By Dheeraj Pal
पेड़ों पर कलावा बांधने से क्या होता है, जानें किस दिन बांधे?

हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी भी शुभ मुहूर्त पर कलावा बांधते ही हैं। इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। 

कलावा बांधने की परंपरा

यह न सिर्फ एक धागा है बल्कि त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और त्रिदेवियों (सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी) का प्रतीक भी है। हाथ के अलावा यह कई पेड़ों में बांधा जाता है।

प्रतीक

कलावा को तुलसी, पीपल, शमी, बरगद और केले के पेड़ में बांधना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इन पेड़ों में कलावा बांधने से क्या होता है।

इन पेड़ों में बांधा जाता है

तुलसी के पौधे में लाल या पीला कलावा बांधते हैं। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही मन भी शांत होता है और घर में पॉजिटिव माहौल बना रहता है।

तुलसी में कलावा बांधना

यदि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के चारों तरफ कलावा लपेटते हैं और सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो आपके घर में बरकत बढ़ती है। साथ ही कार्य में सफलता मिलता है।

पीपल पर कलावा बांधना 

अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती चल रही हो, तो उसे शमी के पेड़ में कलावा बांधना चाहिए। इससे किस्मत भी साथ देने लगती है।

शमी के पेड़ पर कलावा

केला को विष्णु और बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। गुरुवार को केले में पीला कलावा बांधना शुभ होता है। इससे घर में सुख-शांति आती है।

केले पर कलावा बांधना

बरगद का पेड़ वट सावित्री व्रत से जुड़ा होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसमें कलावा बांधती हैं।

बरगद पर कलावा बांधना

अगर कोई भी व्यक्ति बरगद के पेड़ में कलावा बांधकर सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और मन की उलझनें भी दूर होती हैं।

बांधने से लाभ

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

