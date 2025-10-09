कार्तिक माह में दीपदान करने से क्या होता है?

By Dheeraj Pal
हिंदू धर्म में कार्तिक मास का काफी महत्व होता है। इस माह को बेहद पवित्र माना गया है।
इसी मास में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं।
इसके अलावा कार्तिक मास में करवा चौथ, दीपावली और छठ महापर्व सहित कई बड़े त्योहार पड़ते हैं।
इस माह में भगवान विष्णु, तुलसी और मां लक्ष्मी की पूजा का विधाना है। साथ ही इस पावन मास में नियमपूर्वक दीपदान भी किया जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास में किए गए दान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है।
कार्तिक माह में दीपदान और तुलसी पूजा से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को राजसी सुख प्राप्त होता है।
इस पवित्र मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नदी या तालाब में दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है।
मान्यता है कि इस माह सुबह तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। इसके अलावा अगले जन्म में वह महान कुल में जन्म लेता है।
शास्त्रों के अनुसार, इस माह श्रद्धा भाव से अन्न दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
