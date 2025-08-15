By Mohit
क्या करती हैं तेंदुलकर की होने वाली बहू

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो चुकी है।

घई की पोती

Source: Insta

सानिया चंडोक क्या करती हैं आइए हम आपको आज इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Source: Insta

सानिया मुंबई में ही मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की पार्टनर और डायरेक्टर हैं।

पार्टनर और डायरेक्टर

Source: Insta

ये एक छोटा वेंचर है जिसकी शुरुआत सानिया ने साल 2022 में की थी।

2022 में शुरुआत

Source: Insta

सानिया की मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी कंपनी पालतू जानवरों की ग्रूमिंग, स्किनकेयर और अन्य सेवाएं देती है।

क्या करती है कंपनी?

Source: Insta

मिस्टर पॉज में जानवरों का ईलाज भी किया जाता है। सानिया खुद जानवरों का ईलाज करना जानती हैं।

खुद भी करती हैं ईलाज

Source: Insta

बड़े घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद सानिया लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हालांकि वे अक्सर सारा तेंदुलकर संग स्टेडियम पहुंचकर आईपीएल मैच जरूर देखती हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन पूरी की हुई है।

एजुकेशन

Source: Insta

बात करें अर्जुन तेंदुलकर की तो वे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं।

अर्जुन क्रिकेटर

Source: Insta

