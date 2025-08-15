By Mohit
क्या करती हैं तेंदुलकर की होने वाली बहू
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो चुकी है।
सानिया चंडोक क्या करती हैं आइए हम आपको आज इसकी जानकारी दे रहे हैं।
सानिया मुंबई में ही मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की पार्टनर और डायरेक्टर हैं।
ये एक छोटा वेंचर है जिसकी शुरुआत सानिया ने साल 2022 में की थी।
सानिया की मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी कंपनी पालतू जानवरों की ग्रूमिंग, स्किनकेयर और अन्य सेवाएं देती है।
मिस्टर पॉज में जानवरों का ईलाज भी किया जाता है। सानिया खुद जानवरों का ईलाज करना जानती हैं।
बड़े घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद सानिया लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हालांकि वे अक्सर सारा तेंदुलकर संग स्टेडियम पहुंचकर आईपीएल मैच जरूर देखती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन पूरी की हुई है।
बात करें अर्जुन तेंदुलकर की तो वे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं।
