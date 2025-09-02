By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 2, 2025
शैंपू और साबून पर लिखे pH बैलेंस का क्या मतलब होता है?
शैंपू और साबुन पर "pH बैलेंस" लिखा देखा है? यह त्वचा और बालों के लिए क्यों जरूरी है? आइए जानें इसके वैज्ञानिक अर्थ।
pH बैलेंस
pH (पावर ऑफ हाइड्रोजन) किसी पदार्थ की अम्लता (एसिडिक) या क्षारीयता (एल्कलाइन) को मापता है। इसका स्केल 0 से 14 तक होता है।
pH क्या होता है?
pH 7 न्यूट्रल होता है (जैसे पानी), 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। त्वचा और बालों का pH आमतौर पर 4.5-5.5 होता है।
pH स्केल का अर्थ
त्वचा और बालों का प्राकृतिक pH हल्का अम्लीय (4.5-5.5) होता है, जो उन्हें स्वस्थ और बैक्टीरिया से सुरक्षित रखता है।
त्वचा और बालों का pH
pH बैलेंस्ड शैंपू और साबुन त्वचा और बालों के प्राकृतिक pH को बनाए रखते हैं, जिससे रूखापन, जलन और संक्रमण से बचाव होता है।
pH बैलेंस क्यों जरूरी?
ज्यादा क्षारीय (उच्च pH) साबुन त्वचा को रूखा और बालों को बेजान कर सकता है। कम pH से जलन हो सकती है।
गलत pH का प्रभाव
pH बैलेंस्ड शैंपू और साबुन (pH 4.5-5.5) त्वचा और बालों की प्राकृतिक नमी और तेल को संरक्षित रखते हैं।
pH बैलेंस्ड उत्पाद
pH स्ट्रिप्स से शैंपू या साबुन का pH जांचा जा सकता है। pH 4.5-5.5 वाले उत्पाद त्वचा और बालों के लिए आदर्श हैं।
pH टेस्टिंग का तरीका
pH बैलेंस्ड उत्पाद चुनें, कठोर रसायनों से बचें और नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का उपयोग करें।
स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए
pH बैलेंस्ड शैंपू और साबुन त्वचा और बालों को स्वस्थ, चमकदार और सुरक्षित रखते हैं।
pH बैलेंस का लाभ
