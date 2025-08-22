By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

गणपति बप्पा मोरया में 'मोरया' का क्या अर्थ है?

गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू होते ही चारों ओर 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा गुंजने लगता है।

जयकारा

लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति बप्पा मोरया में 'मोरया' का क्या अर्थ है? चलिए इस बारे में जानते हैं।

मोरया का अर्थ

मोरया का अर्थ शास्त्र या पुराण से नहीं बल्कि बप्पा के भक्त से जुड़ा है। इस भक्त का नाम मोरया गोसावी है।

भक्त से जुड़ी है कहानी

मान्यता है कि संत मोरया गोसावी भगवान गणेश के अंश थे और उन्होंने अपना जीवन बप्पा की सेवा में समर्पित कर दिया।

परम भक्त

बचपन से ही मोरया गोसावी मयूरेश्वर गणेश की भक्ति में लीन हो गए और हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ से 95 km दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे।

भक्ति में लीन

लेकिन बुढ़ापा आ जाने पर इनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर पहुंचना कठिन हो गया। 

बुढ़ापे में मंदिर जाना कठिन

एक दिन बप्पा इनके सपने में आए और कहा कि अब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक नहीं आना है। कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे, तो तुम मुझे अपने पास पाओगे।

एक दिन आया सपना

इनका सपना सच हुआ। जब मोरया स्नान करके निकलने लगे, तो इनके पास गणेशजी की वैसी ही छोटी सी प्रतिमा थी जैसा उन्होंने सपने में देखा था।

सपना हुआ सच

इन्होंने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की और धीरे-धीरे भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलने लगी। इसके बाद से ही गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष होने लगा।

जयकारा हुआ शुरू

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

महालक्ष्मी व्रत रखने से क्या लाभ होता है?

 Click Here