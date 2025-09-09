By Navaneet Rathaur
PUBLISHED July 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
रेलवे ट्रैक पर लिखे सी/फा का क्या मतलब होता है?
रेलवे ट्रैक पर सी/फा और W/L पीले बोर्ड पर लिखे होते हैं। ये साइन सुरक्षा के लिए हैं। आइए जानें इनका अर्थ और महत्व क्या है।
रेलवे ट्रैक के साइन
भारत में ट्रेन यात्रा का सबसे सुविधाजनक साधन है। लाखों लोग रोज़ ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रैक पर साइन बोर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
ट्रेन: भारत का पसंदीदा साधन
सी/फा का अर्थ है 'सीटी बजाओ/फाटक'। यह ड्राइवर को रेलवे क्रॉसिंग पर हॉर्न बजाने का संकेत देता है ताकि आसपास के लोग सतर्क रहें।
सी/फा का मतलब
W/L का मतलब 'Whistle/Limit' है। यह ड्राइवर को क्रॉसिंग पर सीटी बजाने की सूचना देता है। यह साइन सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
W/L का अर्थ
सी/फा और W/L बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग से 250-600 मीटर पहले लगाए जाते हैं। यह ड्राइवर को समय देता है ताकि वह हॉर्न बजा सके।
साइन की दूरी
पीला रंग चमकीला और दूर से दिखाई देता है। इसलिए सी/फा और W/L बोर्ड पीले रंग के बनाए जाते हैं ताकि ड्राइवर आसानी से देख सकें।
पीला रंग क्यों?
ये साइन बोर्ड ड्राइवर को सतर्क करते हैं, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं रुकती हैं। यह रेलवे और सड़क यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
सुरक्षा के लिए जरूरी
रेलवे में कई साइन बोर्ड जैसे T/G (टर्मिनेशन/गुड्स) और S/L (स्पीड लिमिट) भी हैं। ये सभी ट्रेन संचालन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
रेलवे के अन्य संकेत
साइन बोर्ड की जानकारी यात्रियों और आम लोगों को सुरक्षित रखती है। यह दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है और रेलवे की कार्यप्रणाली को समझाती है।
साइन बोर्ड की जानकारी
सी/फा और W/L साइन बोर्ड रेलवे की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं। इनके बिना क्रॉसिंग पर खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षित यात्रा के लिए इनका पालन करें।
रेलवे की सुरक्षा
