By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
प्रेग्नेंसी किट में C और T का मतलब
प्रेग्नेंसी किट की मदद से आजकल प्रेग्नेंसी टेस्ट करना काफी आसान हो गया है। सिर्फ 5 मिनट में रिजल्ट पता चल जाता है।
प्रेग्नेंसी किट
प्रेग्नेंसी किट अगर आपने गौर से देखी हो, तो उसमें डबल पिंक लाइन आती हैं। इसमें C और T लिखा होता है।
डबल लाइन
प्रेग्नेंसी किट में लिखे सी और टी का मतलब क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं।
क्या है मतलब
किट में यूरिन की ड्रॉप डालकर प्रेग्नेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन में HCG हार्मोन होता है, तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है।
कैसे होता है टेस्ट
प्रेग्नेंसी किट में C का मतलब होता है कंट्रोल। अगर किट में लाइन सिंगल है और सी पर है, तो मतलब होता है प्रेग्नेंसी नहीं है।
C क्या है
T क्या है
T बताता है टेस्ट। अगर डबल पिंक लाइन दिख रही है, तो मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है।
कब करना चाहिए
सुबह पहली यूरिन के साथ ये टेस्ट करना चाहिए। सुबह की पेशाब में हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है।
T पर सिंगल लाइन
अगर सिर्फ सी पर लाइन नहीं है और टी पर है। तो ये टेस्ट गलत या किट खराब हो सकती है।
क्या करें
किट पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और फिर टेस्ट करें। पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बार ही टेस्ट करें।
