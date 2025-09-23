By Mohit
क्या करती हैं
शिवम
दुबे
की
वाइफ
?
भारतीय क्रिकेट टीम के
ऑलराउंडर
शिवम
दुबे
शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चों के पिता
Source: Insta
शिवम
दुबे
ने अंजुम खान से साल 2021 में
लव
मैरिज
की थी।
शिवम
अंजुम संग करीब एक साल तक
रिलेशनशिप
में रहे थे।
लव मैरिज
Source: Insta
अंजुम खान
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं। हालांकि वे
अक्सर
आईपीएल
के दौरान
शिवम
को
चीयर
करने के लिए स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं।
लाइमलाइट
से दूर
Source: Insta
अंजुम
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और
वीडियोज
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
Source: Insta
अंजुम के पेशे की बात करें तो मीडिया
रिपोर्ट्स
के मुताबिक वे
मॉडल
रह चुकी हैं।
मॉडल रह चुकीं
Source: Insta
रिपोर्ट्स
के मुताबिक
मॉडलिंग
के अलावा वे बतौर
वॉयस
ओवर
आर्टिस्ट
भी काम कर चुकी हैं।
वॉयस
ओवर
आर्टिस्ट
Source: Insta
क्रिकेटर
शिवम
दुबे
मुंबई के अंधेरी पश्चिम में
ओशिवारा
इलाके में आलीशान
अपार्टमेंट
में रहते हैं।
मुंबई में रहते हैं
Source: Insta
क्रिकेटर को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों को अलग-अलग जगह पर
घूमाने
-फिराने ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
शिवम
की
वाइफ
दो बच्चों की मां होने के बावजूद काफी फिट नजर आती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
आपको बता दें कि
शिवम
अबतक
4
वनडे
मैच, 39 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 79
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
खेल चुके इतने मैच
Source: Insta
पाक
की
इस
क्रिकेटर
की
खूबसूरती
पर
हार
बैठेंगे
दिल
!
