क्या करती हैं शिवम दुबे की वाइफ?

अंजुम खान

लाइमलाइट

से दूर रहती हैं। हालांकि वे

अक्सर

आईपीएल

के दौरान

शिवम

को

चीयर

करने के लिए स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं।