क्या करती हैं पूर्व क्रिकेटर की बेटियां?

पूर्व मशहूर क्रिकेटर्स की बेटियां क्या करती हैं आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और मॉडल हैं।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा पेशे से मॉडल हैं और 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' की डायरेक्टर भी हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की बेटी का नाम सना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वे कॉर्पोरेट दुनिया में करियर बना रही हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की बेटी अमिय फिल्मी पर्दे के पीछे काम करती हैं।

पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू के बेटी राबिया की बात करें तो वे फैशन डिजाइनर हैं।

पूर्व भारतीय दिवंगत खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी की बेटी सोहा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं।

मंसूर अली खान पटौदी की दूसरी बेटी सबा अली खान पेशे से ज्वैलरी डिजाइनर हैं।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर की बेटी देविका फूड ब्लॉगर हैं और मुंबई में किचन स्टूडियो भी चला रही हैं।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल बेवन की बेटी लिव पेशे से सिंगर हैं।

