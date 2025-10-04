By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025
क्या करती हैं पूर्व क्रिकेटर की बेटियां?
पूर्व मशहूर
क्रिकेटर्स
की बेटियां क्या करती हैं आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
मैथ्यू
हेडन
की बेटी
ग्रेस
पेशे से
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
और
मॉडल
हैं।
हेडन
की बेटी
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
की
लाडली
सारा पेशे से
मॉडल
हैं और
'
सचिन
तेंदुलकर
फाउंडेशन
'
की डायरेक्टर भी हैं।
सारा
पूर्व भारतीय कप्तान
सौरव
गांगुली
की बेटी का नाम सना है। मीडिया
रिपोर्ट्स
की मानें तो वे
कॉर्पोरेट
दुनिया में
करियर
बना रही हैं।
सना
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की बेटी
अमिय
फिल्मी पर्दे के पीछे काम करती हैं।
अमिय
देव
पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज
नवजोत
सिंह
सिद्धू
के बेटी
राबिया
की बात करें तो वे
फैशन
डिजाइनर
हैं।
राबिया
पूर्व भारतीय दिवंगत खिलाड़ी
मंसूर
अली खान
पटौदी
की बेटी सोहा
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
हैं।
सोहा
मंसूर
अली खान
पटौदी
की दूसरी बेटी सबा अली खान पेशे से
ज्वैलरी
डिजाइनर
हैं।
सबा
पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय
मांजरेकर
की बेटी
देविका
फूड
ब्लॉगर
हैं और मुंबई में किचन स्टूडियो भी चला रही हैं।
देविका
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
माइकल
बेवन
की बेटी
लिव
पेशे से
सिंगर
हैं।
लिव
बेवन
