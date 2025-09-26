By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025

तलाक और एलिमनी पर क्या बोलीं धनश्री?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का मार्च 2025 में धनश्री वर्मा से तलाक हो गया था।

मार्च में तलाक

तलाक के बाद से ही धनश्री वर्मा को एलिनमी के लिए ट्रोल किया गया। ट्रोलर्स ने दावा किया कि धनश्री ने चहल से 4.75 करोड़ रुपये एलिमनी ली है।

दावा किया गया

एलिमनी पर अब धनश्री वर्मा ने खुलकर बात की है और सच सबके सामने लाने की कोशिश की है।

खुलकर बात की है

धनश्री ने रियलटी शो 'राइज एंड फॉल' में अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की है।

रियलटी शो

धनश्री ने शो में आदित्य नारायण संग बातचीत में बताया कि चहल संग तलाक आपसी सहमति से हुआ है।

आपसी सहमति

धनश्री ने बताया कि जो लोग एलिमनी की बात करते हैं वो गलत है क्योंकि तलाक म्यूचुअल था।

गलत बताया

धनश्री ने कहा 'मैं कुछ नहीं कह रही इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। लेकिन ठीक है कोई नहीं'

कुछ भी बोलेंगे

पेशे से कोरियोग्राफर धनश्री ने आगे कहा 'मैंने जिंदगी में यही सीखा, मेरे माता-पिता ने भी मुझे ये सिखाया कि आप उन लोगों के प्रति जवाबदेह हो जिनकी आपको परवाह है।'

जिनकी परवाह

एलिमनी पर धनश्री ने कहा 'आखिरकार, जब आप ऐसा होते देखते हैं तो तकलीफ होती है, इसकी जरूरत नहीं थी'

होती है तकलीफ

उन्होंने आगे कहा 'मैं बस ये कहना चाहती हूं कि इसमें कुछ भी सच नहीं है, मुझे यह सोचकर बुरा लगा कि ये सब क्यों फैलाया गया?'

कुछ भी सच नहीं

आपको बता दें कि चहल और धनश्री ने लगभग 7 महीने डेटिंग के बाद शादी कर ली थी। दोनों की शादी करीब 4 साल ही चल सकी।

4 साल ही शादी

