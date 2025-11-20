By Dheeraj Pal
गेहूं किस देश से आया था?

गेहूं महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी फसलों में से एक है।

भारत में इसका पैदावार खूब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल किस देश की देन है। चलिए जानते हैं।

इसका इतिहास करीब 10 हजार साल से भी पुराना है।

गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र फर्टाइल क्रेसेंट को माना जाता है।

यह क्षेत्र वर्तमान में इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान में फैला हुआ है।

यानी गेहूं की सबसे पहले खेती पश्चिम एशिया में शुरू हुई थी। वहां से धीरे-धीरे यह भारत, चीन, यूरोप में फैला। 

भारत की बात करें, तो यहां गेहूं की खेती हजारों साल पहले हुई थी। यहां की जलवायु इसके लिए बहुत अनुकूल होती है।

यही वजह है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक है।

भारत में गेहूं की खेती की शुरुआत सिंधू घाटी सभ्यता के समय तक मानी जाती है।

पुरातत्व खुदाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से गेहूं के दानों का प्रमाण मिलता है।

