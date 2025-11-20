By Dheeraj Pal
गेहूं किस देश से आया था?
गेहूं महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी फसलों में से एक है।
महत्वपूर्ण फसल
भारत में इसका पैदावार खूब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल किस देश की देन है। चलिए जानते हैं।
किस देश की देन
इसका इतिहास करीब 10 हजार साल से भी पुराना है।
इतिहास
गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र फर्टाइल क्रेसेंट को माना जाता है।
उत्पत्ति
यह क्षेत्र वर्तमान में इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान में फैला हुआ है।
देश
पश्चिम एशिया
यानी गेहूं की सबसे पहले खेती पश्चिम एशिया में शुरू हुई थी। वहां से धीरे-धीरे यह भारत, चीन, यूरोप में फैला।
खेती के लिए अनुकूल
भारत की बात करें, तो यहां गेहूं की खेती हजारों साल पहले हुई थी। यहां की जलवायु इसके लिए बहुत अनुकूल होती है।
ज्यादा उत्पादन
यही वजह है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक है।
सिंधू घाटी सभ्यता
भारत में गेहूं की खेती की शुरुआत सिंधू घाटी सभ्यता के समय तक मानी जाती है।
पुरातत्व खुदाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से गेहूं के दानों का प्रमाण मिलता है।
प्रमाण
