By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 26, 2025
सांप का जहर किस रंग का होता है? पीला, सफेद या हरा?
सांप का जहर एक प्रोटीन-आधारित तरल है, जो उनके फंगी ग्रंथि से निकलता है। जहर का रंग सांप की प्रजाति पर निर्भर करता है।
सांप का जहर
अधिकांश सांपों का जहर हल्का पीला या पारदर्शी होता है। उदाहरण: कोबरा का जहर सफेद-पीला। यह अम्लीय प्रकृति का होता है और तुरंत असर करता है। जहर का रंग सांद्रता पर निर्भर करता है।
जहर का सामान्य रंग
कुछ सांपों का जहर सफेद होता है, जैसे रसेल वाइपर। यह हीमोटॉक्सिक प्रकार का है, जो खून को जमाता है। भारत में यह सबसे घातक सांप है।
सफेद जहर वाले सांप
ग्रीन वाइपर या बांस सांप का जहर हल्के हरे रंग का होता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अफ्रीका का ग्रीन माम्बा इसका उदाहरण है।
हल्का हरा जहर
जहर मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है। पहला न्यूरोटॉक्सिक (तंत्रिका प्रभावित, रंग सफेद-पीला) और दूसरा हीमोटॉक्सिक (खून प्रभावित, पीला)।
जहर का प्रकार
भारत में कोबरा (पीला जहर), रसेल वाइपर (सफेद) और करैत (हल्का पीला) आम हैं। इनका जहर 15 मिनट में असर दिखाता है।
भारत के जहरीले सांप
जहर प्रोटीन और एंजाइम से बना होता है। रंग अमीनो एसिड पर निर्भर। चिकित्सा में एंटी-वेनम इसके लिए बनता है। लोककथाओं में बताए जाने वाला नीला जहर काल्पनिक है।
जहर का वैज्ञानिक रहस्य
जहर का रंग विविधता सांपों की प्रजाति दिखाती है। लेकिन सांप काटने पर जहर का रंग चेक न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
सावधानियां और तथ्य
सांप का जहर ज्यादातर पीला होता है, लेकिन इसका रंग प्रजाति पर निर्भर करता है। विज्ञान कहता है कि रंग से ज्यादा मात्रा और प्रकार महत्वपूर्ण है। जागरूक रहें, सावधानी बरतें।
जहर का रहस्य
