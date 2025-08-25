By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025
Health
तेजी से कम हो रहा वजन, इन बीमारियों का डर
ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। ऐसे में हर कोई वेट लॉस के तरीके और डाइट खोजता रहता है।
वेट लॉस
लेकिन कभी ऐसा हो कि शरीर से वजन तेजी से कम हो। तो ऐसे में खुश न हो, ये कुछ बीमारियों की दस्तक हो सकती है।
वजन हो रहा कम
चलिए बताते हैं अगर तेजी से वजन कम होता है, तो कौन सी घातक बीमारियों शरीर को कब्जे में ले सकती हैं।
गंभीर बीमारियां
अगर आपका 2-3 किलो वजन हर हफ्ते में कम हो रहा है, तो कैंसर होने का खतरा होता है। कैंसर में वजन पहले घटना शुरू होता है।
कैंसर
डायबिटीज
डायबिटीज की शुरुआत होने पर भी वेट लॉस होने लगता है। अगर आपका वजन बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, तो शुगर हो सकती है।
पेट की बीमारी
वजन कम होने के पीछे आंत या पेट की गंभीर समस्या भी हो सकती है। पेट की बीमारी में भी वेट लॉस होता है।
एड्स
एड्स यानी एचआईवी जैसी घातक बीमारी में भी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इससे शरीर कमजोर होने लगता है।
थायरॉयड
शरीर के किसी हिस्से में थायरॉयड बढ़ता है, तब भी वजन घटने लगता है। ऐसे में लगता है कि वेट लॉस हो रहा है लेकिन ये बीमारी बनती है।
गठिया
जोड़ों में दर्द की बीमारी को गठिया कहा जाता है। गठिया होने पर शरीर दुबला और वजन कम हो जाता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
