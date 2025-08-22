By Dheeraj Pal
राधा अष्टमी व्रत के नियम क्या है?
राधा अष्टमी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है।
राधा अष्टमी
मान्यता है कि इसी दिन वृंदावन की गौरांगना, भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल यह पर्व 5 सितंबर को मनाया जाएगा।
कब है
इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा और व्रत का महत्व होता है। लेकिन व्रत का सही नियम और विधि जानना बेहद जरूरी है।
व्रत के नियम
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से प्रेम, सौभाग्य और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।
व्रत के लाभ
राधा रानी भक्ति, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन उनका पूजन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां आती हैं।
सकारात्मक ऊर्जा
राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। फिर व्रत करने का संकल्प लें।
व्रत का संकल्प लें
पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध और कटु वचन से बचें। व्रत के दौरान अनाज और नमक का सेवन न करें, केवल फलाहार लें।
फलाहार लें
इस दिन पूजा के समय राधा रानी के मंत्र “ॐ ह्रीं राधिकायै नमः” का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है।
मंत्र जाप
इसके अलावा आप श्री राधा स्तोत्र या राधा-कृष्ण भजन का पाठ भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे मन में शांति और भक्ति की भावना बढ़ती है।
भजन का पाठ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
